Als de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson een meerderheid behaalt in het Britse parlement, dan ligt de weg open om het terugtrekkingsakkoord met de Europese Unie goed te keuren. Het Europese Parlement zal vervolgens niet in de weg gaan liggen, waardoor het Verenigd Koninkrijk in de nacht van 31 januari op 1 februari de Europese Unie kan verlaten.

Vanaf 1 februari start de transitieperiode van elf maanden waarin het Verenigd Koninkrijk aan de Europese regels gebonden blijft zonder dat het inspraak heeft in de regelgeving. In die overgangsperiode bespreken Londen en Brussel de toekomstige handelsrelatie tussen de twee. Of die periode zal volstaan om een diepgaand akkoord uit de brand te slepen, is onduidelijk. Johnson heeft in ieder geval aangegeven dat hij van een verlenging - van een tot maximaal twee jaar - niet wil weten. Die beslissing moet overigens voor 1 juli 2020 genomen worden.

Geen meerderheid

Als geen enkele partij een meerderheid haalt, krijgen we een zogenaamd hung parliament. Voor Johnson is het in dat geval niet interessant om een minderheidsregering zonder gedoogsteun op de been te brengen omdat het parlement zijn terugtrekkingsakkoord met de Europese Unie zal trachten tegen te houden. In dat scenario stevenen we tegen 31 januari opnieuw af op een harde brexit zonder akkoord, tenzij het parlement de Britse premier opnieuw toe verplicht om uitstel te vragen voor de brexit.

Daarnaast is een coalitieregering mogelijk, al is ook die piste suboptimaal. Geen enkele partij is het eens met de Conservatieve Partij over de brexit. Een coalitie tussen met de Liberal Democrats is op sociaaleconomisch vlak niet ondenkbaar, maar de Lib Dems zullen in ruil voor hun (gedoog)steun een tweede referendum eisen.

Ook een coalitie tussen Labour en de Liberal Democrats is allesbehalve ideaal. Beide partijen willen de brexit tegenhouden, maar liggen op sociaaleconomisch vlak mijlenver uit elkaar. Vermoedelijk kunnen de regionale partijen het verschil maken, tenminste als ze voldoende aangeboden krijgen om aan het thuispubliek te verkopen.