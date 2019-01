Shutdown VS: Democraten willen stemming forceren over eigen voorstel

De Democraten in de VS willen uit de impasse komen van de shutdown, waardoor een aantal Amerikaanse overheidsdiensten al meer dan een week zijn gesloten, door later deze week in het Huis van Afgevaardigden een stemming te organiseren over een eigen begrotingsvoorstel. Vanaf donderdag hebben de Democraten de meerderheid in het Huis.