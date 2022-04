De Chinese stad Shanghai start vandaag met een massale testcampagne voor covid-19 nadat het aantal besmettingen in de miljoenenstad weer toeneemt. Op drie dagen tijd worden alle ruim 25 miljoen inwoners van de stad getest.

Afgelopen weekend werden meer dan 9000 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat brengt het totaal op 61.000 nieuwe gevallen sinds begin maart. Alle inwoners werden opgeroepen om gisteren (zondag) al een zelftest te doen, vooraleer zich vanaf vandaag aan te melden voor de opgelegde test. Alle positief geteste personen zullen verplicht worden om in isolatie te gaan in speciaal daarvoor opgerichte quarantainecentra.

Grootste haven ter wereld

Shanghai is de grootste stad van China en ook een van de meest ontwikkelde metropolen van het land. Sinds 2004 heeft Shanghai de grootste haven ter wereld en die toegangspoort tot de internationale wereldhandel wil China veilig stellen nu de nieuwe opflakkering van het coronavirus een feit is. Sinds vorige week ging de miljoenenstad in twee fases in lockdown en vanaf vandaag start de driedaagse massale testing.

Volgens de krant South China Morning Post wordt het leger, inclusief Y-20 militaire transportvliegtuigen, ingezet om de massatesting in goede banen te leiden. Ook uit verschillende naburige provincies worden meer dan tienduizend gezondheidswerkers opgeroepen om Shanghai bij te staan.

