De stad Shanghai heeft een plan geformuleerd om de productie te hervatten. Ondanks een drastische lockdown maakte de stad zaterdag echter nog melding van 23.500 nieuwe covidbesmettingen. De onvrede met het regeringsbeleid neemt toe. Ondertussen is de noordwestelijke stad Xian aan een (gedeeltelijke) lockdown begonnen volgens Bloomberg.

Shanghai heeft plannen bekendgemaakt om de industriële productie te hervatten. Dit volgt op een gefaseerde lockdown van ondertussen 3 weken. De supply chain is erg krap geworden. Bedrijven moeten plannen voorleggen om in gesloten circuits te produceren. Werknemers moeten op de site verblijven en regelmatig getest worden. Bedrijven moeten ook goedkeuring aanvragen bij de bevoegde autoriteiten op districts- en stadsniveau, zei de Shanghai Economic and Information Technology Commission ...

Shanghai heeft plannen bekendgemaakt om de industriële productie te hervatten. Dit volgt op een gefaseerde lockdown van ondertussen 3 weken. De supply chain is erg krap geworden. Bedrijven moeten plannen voorleggen om in gesloten circuits te produceren. Werknemers moeten op de site verblijven en regelmatig getest worden. Bedrijven moeten ook goedkeuring aanvragen bij de bevoegde autoriteiten op districts- en stadsniveau, zei de Shanghai Economic and Information Technology Commission (SEICT) in een verklaring op haar WeChat-account. De SEICT heeft geen tijdschema gepresenteerd.China meldde zaterdag 24.680 nieuwe dagelijkse besmettingen volgens Bloomberg News. Meer dan 80% van de gevallen in Shanghai zijn asymptomatisch. Ondanks de wekenlange lockdown van 25 miljoen mensen gaat de verspreiding genadeloos door.Deze video geeft een clash tussen burgers en politie weer. Taiwan News meldt dat er veel discussie op Chinese platformen is over de verschillende dialecten en accenten onder de poltieagenten en soldaten. De overheid had al aangekondigd hulp uit andere regio's in te roepen. Het beeldmateriaal kon niet onafhankelijk geverifieerd worden.Ook de noordoostelijke stad Xian heeft maatregelen genomen. Een gedeeltelijke lockdown is van kracht tot 19 april. De lokale overheid raadt mensen aan om thuis te blijven en zich van onnodige buitenshuisactiviteiten te onthouden. Grote amusementscomplexen zoals bioscopen, bars, musea en hotels zijn voorlopig dicht. Restaurants kunnen alleen afhaaldiensten aanbieden. Deze video zou van het treinstation in Xian zijn. De intentie lijkt duidelijk. Reizigers kunnen het station niet uit. Nu er in steeds meer steden infecties opduiken, treffen de maatregelen de Chinese consumptie, industriële productie en supply chain harder. Er is ook sprake van een stijgend aantal zelfmoorden.De lockdown in Shanghai heeft geleid tot de strengste anti-regeringskritiek in jaren op de streng gecontroleerde sociale media van het land.Terwijl de voedseltekorten op sommige plaatsen zijn afgenomen, vechten inwoners van een wijk in Shanghai waar veel onderzoekscentra voor grote technologiebedrijven zijn gevestigd met de politie over plannen om nieuwe quarantainefaciliteiten te openen. Dit zou de groeiende woede tegen de regering onderstrepen. President Xi Jinping herhaalde eerder deze week dat China zich zal houden aan het Covid Zero-beleid ondanks de ontberingen die het veroorzaakt.