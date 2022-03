Shanghai, met 25 miljoen inwoners de grootste stad van China, is maandag in gedeeltelijke lockdown gegaan vanwege een grote corona-uitbraak. De opstoot van coronabesmettingen in grootverbruiker China doet ook de internationale olieprijs licht dalen.

In het stadsdeel van Shanghai ten oosten van de rivier Huangpu Jiang geldt tot vrijdag een uitgaansverbod, en tegelijk zal er massaal getest worden.

Vanaf vrijdag tot 5 april moet iedereen in Puxi, het stadsdeel aan de westoever van de rivier dat ook de oude stad omvat, binnenblijven. Dat hebben de autoriteiten zondag aangekondigd op de staatstelevisie.

Lockdown in Shanghai

De havenstad werd de afgelopen dagen het epicentrum van een nieuwe besmettingsgolf in China. Tijdens de lockdowns in deze twee delen van Shanghai ligt het openbaar vervoer stil en zullen taxi's niet uitrijden en veerboten niet varen. Bedrijven moeten ook overschakelen op telewerk.

De aankondiging kwam zondag als een verrassing, omdat de autoriteiten zaterdag nog een lockdown van de metropool hadden uitgesloten.

Coronabesmettingen

Tot nu kon Shanghai wel een totale lockdown vermijden: de regering vond het belangrijker om de havens en het belangrijke financiële district open te houden om zo de schade te beperken voor de nationale economie, maar ook de wereldeconomie. In de plaats daarvan werd een 'dynamische zerocovid-strategie' gehanteerd, waarbij op wijkniveau afsluitingen gebeurden.

Lees verder onder de foto

Shanghai gaat in gedeeltelijke lockdown, 28 maart 2022. © Belga Image

Sinds begin maart nam het aantal besmettingen in China gevoelig toe. Vandaag was sprake van meer dan 4.500 nieuwe besmettingen in heel het land. Dat zijn er ruim 1000 minder dan de voorbije dagen, maar nog altijd veel meer dan de laatste twee jaar. In steden en streken waar de pandemie woedt, kregen de voorbije weken miljoenen Chinezen een uitgaansverbod opgelegd.

Olieprijs daalt licht

Mede als gevolg van de gedeeltelijke lockdown in Shanghai is ruwe olie maandag duidelijk goedkoper geworden. Een vat olie van de Noordzeesoort Brent, die bij ons de prijs aan de pomp bepaalt, zakt maandagochtend 4,15 dollar in prijs tot 116,5 dollar, wat weliswaar nog altijd erg duur is. Een vat Amerikaanse WTI-olie wordt 4,21 dollar en kost nog 109,69 dollar.

De opstoot van coronabesmettingen in grootverbruiker China weegt op de olieprijs. Ook een staakt-het-vuren aangekondigd door Jemenitische Houthi-rebellen zorgt voor wat rust. Vorige week waren er nog aanvallen op een oliedepot in de Saoedische stad Djedda.

De zenuwen op de oliemarkt staan hoe dan ook strak gespannen sinds de inval van Rusland in Oekraïne.

In het stadsdeel van Shanghai ten oosten van de rivier Huangpu Jiang geldt tot vrijdag een uitgaansverbod, en tegelijk zal er massaal getest worden. Vanaf vrijdag tot 5 april moet iedereen in Puxi, het stadsdeel aan de westoever van de rivier dat ook de oude stad omvat, binnenblijven. Dat hebben de autoriteiten zondag aangekondigd op de staatstelevisie.Lockdown in ShanghaiDe havenstad werd de afgelopen dagen het epicentrum van een nieuwe besmettingsgolf in China. Tijdens de lockdowns in deze twee delen van Shanghai ligt het openbaar vervoer stil en zullen taxi's niet uitrijden en veerboten niet varen. Bedrijven moeten ook overschakelen op telewerk. De aankondiging kwam zondag als een verrassing, omdat de autoriteiten zaterdag nog een lockdown van de metropool hadden uitgesloten. CoronabesmettingenTot nu kon Shanghai wel een totale lockdown vermijden: de regering vond het belangrijker om de havens en het belangrijke financiële district open te houden om zo de schade te beperken voor de nationale economie, maar ook de wereldeconomie. In de plaats daarvan werd een 'dynamische zerocovid-strategie' gehanteerd, waarbij op wijkniveau afsluitingen gebeurden. Lees verder onder de fotoSinds begin maart nam het aantal besmettingen in China gevoelig toe. Vandaag was sprake van meer dan 4.500 nieuwe besmettingen in heel het land. Dat zijn er ruim 1000 minder dan de voorbije dagen, maar nog altijd veel meer dan de laatste twee jaar. In steden en streken waar de pandemie woedt, kregen de voorbije weken miljoenen Chinezen een uitgaansverbod opgelegd.Olieprijs daalt lichtMede als gevolg van de gedeeltelijke lockdown in Shanghai is ruwe olie maandag duidelijk goedkoper geworden. Een vat olie van de Noordzeesoort Brent, die bij ons de prijs aan de pomp bepaalt, zakt maandagochtend 4,15 dollar in prijs tot 116,5 dollar, wat weliswaar nog altijd erg duur is. Een vat Amerikaanse WTI-olie wordt 4,21 dollar en kost nog 109,69 dollar. De opstoot van coronabesmettingen in grootverbruiker China weegt op de olieprijs. Ook een staakt-het-vuren aangekondigd door Jemenitische Houthi-rebellen zorgt voor wat rust. Vorige week waren er nog aanvallen op een oliedepot in de Saoedische stad Djedda. De zenuwen op de oliemarkt staan hoe dan ook strak gespannen sinds de inval van Rusland in Oekraïne.