De Oost-Oekraïense separatisten beschuldigen de regeringstroepen ervan de wapenstilstand geschonden te hebben.

Het leger zelf meldt in zijn ochtendupdate dan weer geïsoleerde schendingen van de wapenstilstand door de tegenpartij op donderdag. De nieuwe schermutselingen komen er nu het Westen al enige dagen waarschuwt voor een dreigende invasie van de Russen in Oekraïne.

Volgens de rebellen in Loehansk werd er de voorbije 24 uur vier keer het vuur geopend op hun grondgebied. Er zouden mortieren, granaatwerpers en een machinegeweer zijn gebruikt. Kiev beschuldigt de opstandelingen van het afvuren van granaten. Enkele van die granaten raakten een kleuterschool, wat bij twee burgers shellshock veroorzaakte.

Een diplomatieke bron meldde aan Reuters dat de waarnemers van de OVSE donderdagochtend verschillende beschietingen langs de contactlijn hadden geregistreerd.

De details over de incidenten konden nog niet onafhankelijk bevestigd worden, maar de eerste berichten wijzen erop dat het gaat om schendingen die gelijkaardig zijn aan wat de voorbije acht jaar wel vaker gebeurde. Nieuw is echter dat de beschietingen er komen te midden van grote internationale zorgen over een grootschaliger oorlog. Aan de Russische kant van de grens hebben zich zoals bekend meer dan 100.000 Russische troepen verzameld, hoewel Moskou ontkent een invasie te plannen.

Kiev en zijn Westerse bondgenoten hebben de voorbije weken regelmatig gewaarschuwd dat ze vrezen dat Moskou een incident in het conflict tussen de pro-Russische separatisten en het regeringsleger kan aanwenden als rechtvaardiging voor een inval. Moskou van zijn kant beschuldigt Kiev er dan weer van een escalatie te willen provoceren door grondgebied van de rebellen te heroveren.

Het regeringsleger en de separatisten zijn sinds 2014 in Oost-Oekraïne verwikkeld in een burgeroorlog die 14.000 mensen het leven heeft gekost. Het vredesproces werd in 2014 en 2015 in gang gezet met de akkoorden van Minsk.

