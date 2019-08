Kirsten Gillibrand, Democratisch senator voor de staat New York, heeft woensdag haar kandidatuur ingetrokken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.

De 52-jarige Gillibrand is een vooraanstaande pleitbezorger voor vrouwenkwesties, zoals ouderschapsverlof en abortusrechten, en ze werd in het begin van de race gezien als een sterke kandidaat voor de Democratische nominatie. Ze trekt zich naar eigen zeggen terug omdat ze onvoldoende fondsen wist te werven en niet goed genoeg scoorde in de peilingen, waardoor ze zich niet kon kwalificeren voor het Democratisch debat volgende maand. 'Ik geloof dat ik het best kan dienen door te helpen om ons te verenigen en zo Donald Trump in 2020 te verslaan', aldus Gillibrand woensdag.

Momenteel zijn er bij de Democraten nog een twintigtal presidentskandidaten in de race. Behalve Gillibrand gooiden eerder ook onder andere gouverneur van Washington, Jay Inslee, voormalig gouverneur van Colorado, John Hickenlooper en afgevaardigde van Californië, Eric Swalwell de handdoek in de ring.

Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren en Kamala Harris staan op kop in de peilingen.