In landen als Liberia, Nigeria, Oeganda, Zimbabwe, Congo, Kenia en Zuid-Afrika moeten vrouwen onder de armoedegrens noodgedwongen tot sekswerk overgaan om zichzelf en hun gezinnen te kunnen voeden, soms bovenop hun betaalde job. Een internationaal team van journalisten zocht enkele vrouwen op en brengt hun verhaal.

Anita, die met haar vijf kinderen, haar oma en haar twee broers in haar eenkamerwoning op de grond slaapt, wordt elke ochtend om vier uur 's ochtends wakker om op tijd op haar schoonmaakjob te zijn in een school in Pretoria, Zuid-Afrika. Ze komt 's avonds terug om te koken voor de kinderen, maar kan daarna niet rusten. Ze moet door naar de lokale shisa nyama, een openluchtbar, waar ze op tafels danst en hoopt een man te vinden die tweehonderd Rand (twaalf euro) wil betalen voor een sessie met haar.

...