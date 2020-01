Seksuele agressie in Amerikaanse militaire academies is vorig jaar verder toegenomen, ondanks officiële inspanningen om het probleem te bestrijden. Dat blijkt uit een rapport dat donderdag door het Pentagon werd vrijgegeven.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden 149 gevallen van seksuele agressie officieel gemeld bij de autoriteiten van de drie militaire academies die toekomstige officieren van het Amerikaanse leger opleiden. In het schooljaar voordien waren er dat 117, een toename van meer dan 25 procent.

Volgens het Pentagon is het moeilijk te bepalen of de toename te wijten is aan meer mondigheid of aan frequentere seksuele agressie.

Om de twee jaar kunnen de 12.900 studenten van de drie academies - West Point voor het leger, Annapolis voor de US Navy en Colorado Springs voor de US Air Force - een anonieme vragenlijst invullen over gevallen van seksuele intimidatie of aanranding die niet officieel gemeld werden.

Voor de voorzitter van organisatie Protect Our Defenders, Don Christensen: 'geeft dit rapport weer wat we al wisten: het Pentagon slaagt er niet in om de crisis van seksueel geweld die haar rangen treft te bestrijden, en het resultaat is dat het probleem erger wordt.'

'Elk jaar prijst de militaire hiërarchie haar preventie-inspanningen, hoewel er geen bewijs is dat de preventiemaatregelen werken', voegde hij daar aan toe. 'Als het Pentagon echt wil dat de daders verantwoording afleggen, moet het fundamentele hervormingen van het militaire rechtssysteem doorvoeren om gevallen van seksueel geweld aan professionals toe te vertrouwen.'

