Secretaris-Generaal Guterres pessimistisch in openingstoespraak Algemene Vergadering VN

'Het is droevig dat multilateralisme zo erg bekritiseerd wordt net nu het meest nodig is', zo klonk het pessimistisch in de openingstoespraak van de Algemene Vergadering, die zes dagen zal duren. 'Samenwerking onder landen is steeds onzekerder en moeilijker. De verdeeldheid in de VN-Veiligheidsraad is groot', zo klonk het.

'Vandaag is de wereldorde steeds chaotischer, de machtsrelaties zijn steeds onduidelijker, de universele waarden hollen uit', aldus nog de Portugees, die voorts nog de straffeloosheid in de wereld op de korrel nam. De secretaris-generaal liet ook nog weten dat de inspanningen om de klimaatopwarming tegen te gaan, ruim onvoldoende zijn. 'De opwarming is een bedreiging voor onze overleving, we moeten ambitieuzer zijn en dringend ageren', zo zei hij.