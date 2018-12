Schietpartij Straatsburg: politie heeft vermoedelijke dader gedood

De 29-jarige man is, volgens nieuwszender BFMTV even na 21.00 uur, gedood in de Rue de Lazaret waar een zeer omvangrijke politiemacht was ontplooid. Hij had het vuur geopend op politiemensen die dit hebben beantwoord.

Bij de politie en onder de bevolking is niemand gewond geraakt. Volgens France Info had de man een toevlucht gezocht in een opslagplaats aan de Plaine des Bouchers, in de wijk Meinau in de hoofdstad van de Elzas. 'Een grote opluchting', zei volgens het Britse ITV News de burgemeester van Straatsburg nadat de dood van de vermoedelijke dader bekend raakte.

Bij de aanslag zijn drie mensen omgekomen. Drie gewonden hebben donderdag het ziekenhuis kunnen verlaten, drie anderen vechten nog voor hun leven, zo citeerde BFMTV minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. De bewindsman zou binnen het half uur een update geven over de operatie die tot de uitschakeling van de verdachte leidde.

Vijfde persoon vastgezet

In het kader van het onderzoek naar de aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg dinsdag is donderdag een vijfde iemand vastgezet ten behoeve van het onderzoek ('garde à vue'), zo is bij het parket van Parijs vernomen.

Het gaat om iemand uit de omgeving van de veronderstelde dader, maar hij is geen familie, klinkt het. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn de ouders en twee broers van de verdachte al in hechtenis genomen. Volgens nieuwszender BFTMV is een zus van de verdachte zonder in hechtenis te zijn genomen verhoord en is haar appartement in Parijs doorzocht.

Kerstmarkt heropent vrijdag

De kerstmarkt in het Franse Straatsburg heropent vrijdag, drie dagen na de aanslag. Dat heeft minister Castaner donderdagavond bekendgemaakt.

Na de bloedige aanslag was beslist de kerstmarkt dicht te houden. 'Er is consensus (met de plaatselijke verkozen) gekomen over een heropening vanaf morgen(vrijdag)', zei Castaner. 'De kerstmarkt niet heropenen zou toegeven zijn aan het 'obscurantisme' van degenen die ons land haten', zei de bewindsman.