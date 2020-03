Een aardbeving heeft zondagochtend de Kroatische hoofdstad Zagreb getroffen. Vele gebouwen raakten beschadigd, inclusief de gekende kathedraal in het stadscentrum.

De eerste beving trof de stad na 6 uur en had een magnitude van 5,3, rond 7 uur volgde een tweede schok met magnitude van 5. De schok was voelbaar in de buurlanden. De spits van een van de twee torens van de katholieke kathedraal brak af en viel meer dan 100 meter lager de grond op. Vele straten liggen vol puin. Ook een correspondent van het Franse persbureau AFP stelde vast dat vele inwoners de straat optrokken. In het oude stadsdeel zijn gevels ingestort. Vele wijken zitten zonder stroom.

De verantwoordelijke van de spoeddiensten meldt dat het levenloze lichaam van een 15-jarige jongen aangetroffen werd bij een ingestort gebouw.

De autoriteiten waarschuwen de bewoners die hun gebouw ontvluchtten om de social distancing maatregelen gericht tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus te respecteren.

Volgens het Europees-Mediterraans Seismologisch Centrum bevond het epicentrum zich 7 kilometer ten noorden van Zagreb. De Balkan ligt in een actieve seismologische zone, aardbevingen zijn er frequent.

