Een Saoedische antiterrorismerechtbank heeft de vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en acht maanden. Dat melden de Saoedische media maandag. Al-Hathloul is vooral bekend omdat ze streed voor het recht op autorijden voor vrouwen.

Al-Hathloul werd schuldig bevonden aan 'verschillende inbreuken op de antiterrorismewet', zo meldt de krant Sabq. Volgens de nieuwssite Al Arabiya verweet de rechter haar onder meer dat ze probeerde de openbare orde te verstoren door 'te trachten een buitenlandse agenda uit te voeren binnen het koninkrijk'. De 31-jarige al-Hathloul streed jarenlang voor het recht van vrouwen om in Saoedi-Arabië met de auto te mogen rijden. Ze werd bekend nadat ze op sociale media een video had geplaatst waarin te zien was dat ze een auto bestuurde in de Saoedische hoofdstad Riyad. Ze werd gearresteerd in mei 2018, één maand voordat het autorijverbod werd opgeheven.

In zijn vonnis beklemtoonde de rechter dat al-Hathloul de feiten heeft toegegeven. De beschuldigde was 'vrijwillig' en 'zonder dwang' tot bekentenissen overgegaan, zo klonk het. De rechter kende een opschorting van de straf toe voor twee jaar en tien maanden. Omdat ze het grootste deel van de resterende straf in voorhechtenis heeft uitgezeten, kan al-Hathloul in maart weer worden vrijgelaten. De opschorting kan wel weer worden ingetrokken als ze de komende drie jaar nieuwe strafbare daden stelt. Al-Hathloul heeft dertig dagen tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Al-Hathloul werd schuldig bevonden aan 'verschillende inbreuken op de antiterrorismewet', zo meldt de krant Sabq. Volgens de nieuwssite Al Arabiya verweet de rechter haar onder meer dat ze probeerde de openbare orde te verstoren door 'te trachten een buitenlandse agenda uit te voeren binnen het koninkrijk'. De 31-jarige al-Hathloul streed jarenlang voor het recht van vrouwen om in Saoedi-Arabië met de auto te mogen rijden. Ze werd bekend nadat ze op sociale media een video had geplaatst waarin te zien was dat ze een auto bestuurde in de Saoedische hoofdstad Riyad. Ze werd gearresteerd in mei 2018, één maand voordat het autorijverbod werd opgeheven. In zijn vonnis beklemtoonde de rechter dat al-Hathloul de feiten heeft toegegeven. De beschuldigde was 'vrijwillig' en 'zonder dwang' tot bekentenissen overgegaan, zo klonk het. De rechter kende een opschorting van de straf toe voor twee jaar en tien maanden. Omdat ze het grootste deel van de resterende straf in voorhechtenis heeft uitgezeten, kan al-Hathloul in maart weer worden vrijgelaten. De opschorting kan wel weer worden ingetrokken als ze de komende drie jaar nieuwe strafbare daden stelt. Al-Hathloul heeft dertig dagen tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak.