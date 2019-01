Saoedische vrouw sluit zich op in hotel in Bangkok tegen deportatie

De 18-jarige Rahaf Mohammed al-Kunun werd tegengehouden op de luchthaven van Bangkok. Ze wilde vanuit Koeweit doorreizen naar Australië, waar ze naar eigen zeggen een asielaanvraag wil indienen omdat ze vreest voor haar leven.

De jonge vrouw zegt dat ze weg wil uit Saoedi-Arabië omdat ze er door mannelijke familieleden geslagen wordt. Sommige familieleden zouden haar ook met de dood hebben bedreigd. Ze sloeg op de vlucht tijdens een verblijf met de familie in Koeweit.

Omdat ze toch dreigt te worden teruggestuurd, heeft ze maandag de toegang tot haar hotelkamer gebarricadeerd. 'Ik verlaat mijn kamer niet totdat ik de UNHCR (VN-Vluchtelingenagentschap) zie. Ik wil asiel', zo zegt ze in een video die ze op Twitter heeft geplaatst.

Volgens de Thaise migratiedienst werd de vrouw tegengehouden omdat ze geen ticket had voor een retourvlucht. Ze had ook geen geld op zak en kon geen verklaring geven voor haar verblijf in Thailand, zegt Choengron Rimpadee van de migratiepolitie op de Thaise luchthaven.

'De Saoedische ambassade heeft ons gezegd dat ze thuis weggelopen is', zo luidt de verklaring nog. 'Op basis van die informatie moesten we haar de toegang tot het land ontzeggen.'

Nog volgens de Thaise migratiedienst zal ze maandag worden teruggestuurd naar Koeweit.

De vrouw zegt dat haar paspoort in beslag werd genomen door een vertegenwoordiger van de Saoedische ambassade in Bangkok. De ambassade wilde die informatie niet ontkennen of bevestigen. De vrouw zegt voorts dat ze al in het bezit was van een visum voor Australië.

Human Rights Watch vraagt om de vrouw naar Australië door te laten of om haar in Thailand het statuut van vluchteling toe te kennen.