Saoedi-Arabië heeft zaterdag aangekondigd dat het op een dag tijd 81 mensen geëxecuteerd heeft voor misdaden die verband zouden houden met terrorisme.

Dat is een recordaantal, hoger dan het totale aantal terdoodveroordelingen van 2021, meldt het officiële persagentschap SPA.

Het gaat om 73 Saoedi's, zeven Jemenieten en één Syriër. De geëxecuteerden werden beschuldigd van lidmaatschap van meerdere zogenaamde terroristische groepen, zoals de jihadistische Islamitische staat en de Houthi-rebellen in Jemen, aldus nog SPA.

Volgens het persagentschap probeerden de veroordeelden aanslagen te plegen in het koninkrijk, onder meer tegen gebedshuizen en overheidsgebouwen, wapens binnen te smokkelen en ordehandhavers te doden.

