De reeds gedetineerde Russische opposant Aleksej Navalny is dinsdag tot nog eens negen jaar strafkamp onder bijzonder zware omstandigheden veroordeeld. Bovendien moet hij omgerekend 8.200 euro boete betalen.

Rechter Margarita Kotova had de bekendste tegenstander van president Vladimir Poetin schuldig geacht aan onder meer bedrog op grote schaal. De beklaagde heeft de bezittingen van vreemden gestolen door "fraude en misbruik van vertrouwen", zei volgens het persbureau Interfax de magistrate.

De vader van twee moest zich deze keer verantwoorden voor het vermeend verduisteren van miljoenen roebels voor zijn anticorruptiestichting, die nu verboden is in Rusland, en voor het beledigen van een rechter in een eerder proces.

De advocaten hadden vrijspraak bepleit, de aanklagers dertien jaar.

De 45-jarige oppositieleider zit al meer dan een jaar vast wegens omstreden aanklachten van bijna tien jaar terug en wordt van steeds meer strafbare feiten beschuldigd. Het nieuwe proces vond plaats in de strafkolonie 100 km ten oosten van Moskou waar hij nu vastzit.

Navalny stelt dat het om een politiek proces gaat en hij niets verkeerds heeft gedaan. Zijn team ziet de veroordeling als een nieuwe poging Navalny monddood te maken.

Advocaten Navalny korte tijd opgepakt

Na de nieuwe veroordeling van de gedetineerde Russische oppositieleider Aleksej Navalny zijn zijn advocaten korte tijd door de politie opgepakt.

Olga Mitsjajlova en Vadim Kobsev zijn in de buurt van het strafkamp waar hun cliënt vastzit in een politiebus geduwd en weggevoerd, zo twitterde het team van Navalny. Beide juristen hadden na de uitspraak nog interviews gegeven. De Kremlinkritische krant Novaja Gazeta verspreidde een video die toont dat Mitsjajlova door twee agenten wordt weggebracht, onder het oog van camera's.

Volgens het persbureau Interfax had een politieagent geroepen haar weg te brengen wegens "verstoring van het werk van de penitentiaire instelling." Beide raadslieden kwamen kort nadien weer op vrije voeten, aldus Interfax. Navalny vertoeft al ongeveer een jaar in een strafkamp in Pokrov, zowat 100 km ten oosten van Moskou.

