De Russische historicus Joeri Dmitriev, bekend van zijn onderzoek naar verdwijningen onder de terreur van Stalin, is maandag veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf vanwege seksueel misbruik van een kind. Volgens zijn medestanders gaat het om een politieke zaak.

Dmitriev (65) leidt in Karelië, aan de grens met Finland, de antenne van Memorial, de grootste mensenrechtenorganisatie van Rusland. Memorial bewaakt ook de nagedachtenis van de slachtoffers van de goelag. Deze veroordeling is de eerste van drie processen in verband met de organisatie, die riskeert deze week ontbonden te worden.

'Joeri Dmitriev heeft 15 jaar gekregen', postte Memorial op haar Telegramkanaal. De veroordeling voegt twee jaar toe aan de celstraf die in 2020 werd uitgesproken in dezelfde zaak, die door medestanders van de historicus werd gezien als vergelding voor zijn onderzoek naar de verdwijningen in het Sovjettijdperk.

De organisatie waarvoor Dmitriev werkt, Memorial, staat dinsdag en woensdag nog terecht in twee afzonderlijke processen waardoor ze mogelijk ontbonden wordt. Dmitriev werd in 2016 opgepakt en aangeklaagd wegens kinderporno omdat hij naaktfoto's had van zijn adoptiedochter.

Hij verzekerde dat die foto's bedoeld waren om de groei van het meisje te volgen en werd in 2018 vrijgesproken. Maar na verschillende rechtszittingen werd hij in 2020 veroordeeld tot 13 jaar celstraf en die straf werd maandag verhoogd naar 15 jaar. De Europese unie had na het vonnis in september 2020 de onmiddellijke vrijlating van de burgerrechtenactivist geëist.

Volgens tal van ngo's betaalt Dmitriev de prijs voor zijn onderzoek naar de omvang van de stailinistische repressie. Het Kremlin probeert die bladzijde uit de geschiedenis te minimaliseren omdat het in strijd is met het officiële discours over de heldhaftigheid en grootsheid van Rusland, erfgenaam van de USSR.

Dmitriev hield zich tientallen jaren bezig met het opsporen van massagraven en het opgraven van stoffelijke resten van slachtoffers van de onderdrukking onder Stalin. Onder Vladimir Poetin, voormalig officier van de KGB, de opvolger van de politieke politie van Lenin en Stalin, is de toegang tot staatsarchieven over deze onderwerpen drastisch beperkt en zijn de identiteiten van degenen die de zuiveringen hebben uitgevoerd, geheim gemaakt.

