Russisch legervliegtuig met 14 bemanningsleden vermist boven Middellandse Zee

'Op 17 september, om 23 uur in Moskou, verloren we contact met de bemanning van het Russische vliegtuig II-20 boven de Middellandse Zee. Het toestel keerde terug naar de luchtmachtbasis van Khmeimim, 35 kilometer van de kust van Syrië', zegt de bron. Het ministerie zegt dat 'het spoor van de II-20 van de radar verdween tijdens een aanval van vier Israëlische F-16's op Syrische doelwitten in de provincie Latakia'. 'Tegelijkertijd stelden Russische radars raketlanceringen vast vanop het Franse fregat Auvergne, dat zich in dat gebied bevond', zegt het ministerie.

Een Amerikaanse bron zei aan de Amerikaanse nieuwszender CNN dat het toestel per ongeluk neergeschoten werd door het Syrische regime toen die de Israëlische luchtaanval probeerde af te slaan. Het toestel werd neergeschoten door een afweersysteem dat Rusland aan Syrië heeft verkocht, zei de bron.

Nog volgens de Russische bron waren er veertien bemanningsleden aan boord van het toestel en is onduidelijk wat er met hen is gebeurd. Het commando van de Russische luchtmachtbasis van Khmeimim, nabij de stad Latakia, lanceerde een reddingsoperatie.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat het conflict in Syrië monitort, zegt dat het doelwit van de luchtaanval in Latakia een wapenopslagplaats was van de Syrische regering of een van zijn bondgenoten, zoals Iran. Bewoners spraken van branden in de hoofdstad van de provincie. Syrische militaire bronnen verklaarden aan het Duitse persagentschap DPA dat de aanval onder meer een benzinestation en een wetenschappelijke instelling trof. Over slachtoffers was er geen informatie.

Israël zelf bevestigt zelden dat het verantwoordelijk is voor bombardementen in Syrië.