Rusland heeft de NAVO verzocht zijn troepen en materieel uit Roemenië en Bulgarije terug te trekken. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De terugtrekking zou onderdeel uitmaken van een verdrag om de crisis in Oekraïense te de-escaleren.

Volgens Moskou staat Rusland in zijn recht met het verzoek. 'De veiligheidsgaranties die Rusland van het Westen verlangt, omvatten bepalingen die de NAVO-troepen verplichten Roemenië en Bulgarije te verlaten. Moskou heeft juridisch bindende garanties van de NAVO geëist dat het blok stopt met zijn expansie en terugkeert naar zijn grenzen van 1997', aldus het ministerie. NAVO-terugtrekking zou volgens het Kremlin voor Bulgarije en Roemenië betekenen dat alle buitenlandse troepen, wapens en ander militair materieel uit die landen worden verwijderd.

Beide landen traden in 2004 officieel toe tot het militaire pact. De spanningen tussen Rusland en het Westen over verschillende landen in Oost-Europa zijn de afgelopen tijd opgelopen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwde donderdag dat Rusland riskeert de verdeeldheid uit de Koude Oorlog terug te brengen. Dat zou Moskou doen door Oekraïne momenteel te bedreigen met de opbouw van een grote troepenmacht aan de grens.

Volgens Moskou staat Rusland in zijn recht met het verzoek. 'De veiligheidsgaranties die Rusland van het Westen verlangt, omvatten bepalingen die de NAVO-troepen verplichten Roemenië en Bulgarije te verlaten. Moskou heeft juridisch bindende garanties van de NAVO geëist dat het blok stopt met zijn expansie en terugkeert naar zijn grenzen van 1997', aldus het ministerie. NAVO-terugtrekking zou volgens het Kremlin voor Bulgarije en Roemenië betekenen dat alle buitenlandse troepen, wapens en ander militair materieel uit die landen worden verwijderd. Beide landen traden in 2004 officieel toe tot het militaire pact. De spanningen tussen Rusland en het Westen over verschillende landen in Oost-Europa zijn de afgelopen tijd opgelopen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwde donderdag dat Rusland riskeert de verdeeldheid uit de Koude Oorlog terug te brengen. Dat zou Moskou doen door Oekraïne momenteel te bedreigen met de opbouw van een grote troepenmacht aan de grens.