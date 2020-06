De Russische luchtmacht heeft voor het eerst in drie maanden raids uitgevoerd in het noordwesten van Syrië. Dat heeft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (OSDH) woensdag gemeld.

De raids vonden in de nacht van dinsdag op woensdag plaats in de regio waar de provincies Hama, Idleb en Latakia samenkomen. Ze waren gericht tegen jihadistische groeperingen. Het was de eerste maal sinds begin maart, toen een wapenstilstand inging, dat in het gebied een soortgelijke raid werd uitgevoerd. Het staakt-het-vuren ontstond na een akkoord tussen de autoriteiten in Damascus, met Rusland als bondgenoot, en de rebellen, die op steun van Turkije kunnen rekenen.

Hierdoor kwam er voorlopig een einde aan het conflict dat sinds december vorig jaar voor ongeveer 500 burgerdoden zorgde. Een miljoen mensen moesten ook hun woonplaats verlaten, maar 120.000 onder hen konden intussen terugkeren. De regio waar de raids plaatsvonden is een van de laatste jihadistische bolwerken in het noordwesten van Syrië. Met de steun van Rusland kon Damascus de voorbije jaren echter heel wat terrein terugwinnen op de rebellen. De regering controleert momenteel ongeveer de helft van de provincie Idleb en belangrijke gebieden in de naburige provincies Hama, Aleppo en Latakia.

De raids vonden in de nacht van dinsdag op woensdag plaats in de regio waar de provincies Hama, Idleb en Latakia samenkomen. Ze waren gericht tegen jihadistische groeperingen. Het was de eerste maal sinds begin maart, toen een wapenstilstand inging, dat in het gebied een soortgelijke raid werd uitgevoerd. Het staakt-het-vuren ontstond na een akkoord tussen de autoriteiten in Damascus, met Rusland als bondgenoot, en de rebellen, die op steun van Turkije kunnen rekenen. Hierdoor kwam er voorlopig een einde aan het conflict dat sinds december vorig jaar voor ongeveer 500 burgerdoden zorgde. Een miljoen mensen moesten ook hun woonplaats verlaten, maar 120.000 onder hen konden intussen terugkeren. De regio waar de raids plaatsvonden is een van de laatste jihadistische bolwerken in het noordwesten van Syrië. Met de steun van Rusland kon Damascus de voorbije jaren echter heel wat terrein terugwinnen op de rebellen. De regering controleert momenteel ongeveer de helft van de provincie Idleb en belangrijke gebieden in de naburige provincies Hama, Aleppo en Latakia.