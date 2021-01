Rusland gaat zich terugtrekken uit het Open Skies-verdrag, dat toelaat dat landen ongewapende observatievluchten uitvoeren boven elkaars grondgebied.

Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag aangekondigd.

De VS trokken zich in november 2020 al terug uit het verdrag, een half jaar nadat president Donald Trump die maatregel had aangekondigd. Omdat Washington niet ingegaan is op de voorstellen van Moskou voor het behoud van het verdrag, begint ook Rusland nu met de terugtrekkingsprocedure, aldus een mededeling.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het de 'obstakels voor de voortzetting van het verdrag onder de huidige omstandigheden' betreurt.

Vertrouwen

Het Open Skies-verdrag kwam tot stand in 1992, kort na het einde van de Koude Oorlog. Het gaf de 34 deelnemende landen, waaronder toen dus de VS en Rusland, de mogelijkheid om ongewapende observatievluchten boven elkaars grondgebied uit te voeren. Zo kon er onder meer worden toegezien op militaire bewegingen en op de naleving van ontwapeningsakkoorden. De bedoeling was om transparantie en vertrouwen op te bouwen. Ook België heeft het verdrag geratificeerd. Wanneer de Russische terugtrekking officieel wordt, dreigt het Open Skies-verdrag een lege doos te worden.

Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag aangekondigd.De VS trokken zich in november 2020 al terug uit het verdrag, een half jaar nadat president Donald Trump die maatregel had aangekondigd. Omdat Washington niet ingegaan is op de voorstellen van Moskou voor het behoud van het verdrag, begint ook Rusland nu met de terugtrekkingsprocedure, aldus een mededeling. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het de 'obstakels voor de voortzetting van het verdrag onder de huidige omstandigheden' betreurt. Het Open Skies-verdrag kwam tot stand in 1992, kort na het einde van de Koude Oorlog. Het gaf de 34 deelnemende landen, waaronder toen dus de VS en Rusland, de mogelijkheid om ongewapende observatievluchten boven elkaars grondgebied uit te voeren. Zo kon er onder meer worden toegezien op militaire bewegingen en op de naleving van ontwapeningsakkoorden. De bedoeling was om transparantie en vertrouwen op te bouwen. Ook België heeft het verdrag geratificeerd. Wanneer de Russische terugtrekking officieel wordt, dreigt het Open Skies-verdrag een lege doos te worden.