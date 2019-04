Rusland heeft een centrum geopend als test voor de uitgifte van paspoorten aan Oekraïense burgers. Dat centrum bevindt zich in Novosjachtinsk, in de oblast Rostov, en dient voor de uitgifte van paspoorten aan burgers van de zelfverklaarde Volksrepubliek Loehansk, in het oosten van Oekraïne.

Volgens Kirill Alsinov van de migratiedienst bij het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken, verkrijgen eerst functionarissen van de volksrepubliek de Russische paspoorten. Er is volgens hem geen verplichting om af te zien van de Oekraïense nationaliteit. De Russische president Vladimir Poetin had eerder een decreet getekend, waarmee Oekraïners uit de regio Loehansk en de andere, niet erkende Volksrepubliek Donetsk makkelijker de Russische nationaliteit kunnen verkrijgen. Volgens Poetin is dat een humanitaire daad voor de mensen die in oorlogsgebied leven.

In het oosten van Oekraïne strijden separatisten (met steun van Rusland) tegen de Oekraïense regeringstroepen. Rusland heeft miljarden over voor de uitgifte van de paspoorten. De Verenigde Staten en de Europese Unie uitten kritiek op het initiatief. Washington spreekt van een provocatie. Brussel verwijt Moskou ervan het conflict in Oekraïne zo verder aan te wakkeren. Oekraïne zelf reageert met een tegenaanbod, om de Oekraïense nationaliteit aan Russische burgers aan te bieden