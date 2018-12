'Rusland schendt INF-verdrag' - NAVO dringt aan op volledige naleving

'De schending door Rusland van het INF-verdrag tast de basis van effectieve wapenbeheersing aan en ondermijnt de geallieerde veiligheid', zeggen de ministers in een gezamenlijke verklaring. Dit maakt deel uit van 'een bredere strategie van Rusland met de bedoeling om de algemene Euro-Atlantische beveiligingsarchitectuur te verzwakken', klinkt het. 'We roepen Rusland op om met spoed terug te keren naar een volledige en verifieerbare naleving van het verdrag. Het is nu aan Rusland om zich aan het INF-verdrag houden', klinkt het in de verklaring.

De Verenigde Staten verklaarden dinsdag dat Rusland het verdrag heeft geschonden en dat ze hun verplichtingen binnen de 60 dagen zullen opschorten, 'tenzij Rusland zijn verplichtingen op een verifieerbare manier nakomt', zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo na de ontmoeting met de NAVO-bondgenoten op het hoofdkantoor van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in Brussel. De NAVO-bondgenoten beloven 'de wapenbeheersing, de ontwapening en non-proliferatie te handhaven, te steunen en te versterken... rekening houdend met de heersende beveiligingsomgeving'.

Reynders

De Europese landen gaan de contacten met Rusland opvoeren om 'zo snel mogelijk' te komen tot een correcte uitvoering van het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag (INF). Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dinsdag duidelijk gemaakt.

'De VS hebben extra tijd voorzien, voordat ze zich echt terugtrekken uit het verdrag. We zijn hen daar dankbaar voor. Het was een Europese eis om van Washington uitstel te bekomen, om Moskou de mogelijkheid te geven om zich in regel te stellen', zo deelde Reynders dinsdag mee in Brussel, waar de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen zijn samengekomen.

Reynders zegt dat Europese partners hun contacten met Moskou gaan opvoeren, om ervoor te zorgen dat het effectief tot een Russische naleving van het akkoord komt. Maar hij benadrukt dat het om een complexe evenwichtsoefening gaat. 'We moeten ons tegelijkertijd ook standvastig opstellen ten opzicht van Moskou wat betreft de recente incidenten met Oekraïne in de Zee van Azov.'

De Amerikaanse president Donald Trump had eind oktober aangekondigd dat hij de Verenigde Staten terugtrekt uit het Intermediate Nuclear Force-verdrag (INF) uit 1987, dat de vernietiging voorziet van alle kernraketten en kruisraketten met reikwijdtes tussen 500 en 5.500 kilometer. Volgens Trump wordt het verdrag immers door Rusland geschonden.