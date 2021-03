Rusland heeft de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, Anatoli Antonov, teruggeroepen voor overleg. Dat meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken volgens de Russische persagentschappen. Moskou wil vermijden dat de relaties met Washington onherroepelijk aftakelen.

Volgens een persbericht van het ministerie is Antonov 'uitgenodigd in Moskou voor overleg om te analyseren wat moet gebeuren en waar we moeten heen gaan wat betreft de relaties met de Verenigde Staten'.

'De nieuwe Amerikaanse regering is bijna twee maanden aan de macht, het is niet ver van de symbolische mijlpaal van 100 dagen, en dit is een goede reden om te proberen beoordelen waar het team van Joe Biden in slaagt en wat niet', klinkt het.

Moskou zegt te willen vermijden dat de relaties onherstelbaar beschadigd raken, 'als de Amerikanen bewust zijn van de bijbehorende risico's'.

'Moordenaar'

Eerder had Biden in een interview met zender ABC nog ingestemd met de vraag of hij de Russische president Vladimir Poetin 'een moordenaar' vindt. 'Dat doe ik', zei hij.

De Amerikaanse president zei ook dat Poetin 'een prijs' zal betalen voor de veronderstelde Russische bemoeienis in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zijn uitspraken vielen niet in goede aarde in Rusland.

