Rusland kan vanaf nu internet isoleren achter 'digitaal IJzeren Gordijn'

De Russische staat is voortaan bij wet gemachtigd om het internet in Rusland te isoleren van de rest van de wereld. Al het Russische internetverkeer zal vanaf dan eerst over servers in eigen land moeten gaan. De Russische president Vladimir Poetin had daartoe in mei een wet ondertekend.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Russisch president Vladimir Poetin op 15 oktober 2019.

Volgens de regering moet de maatregel het land beschermen tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen van andere landen of een wereldwijde uitval van het internet tegengaan. Critici zien in de wet ook een manier van de overheid om haar controle op het internet te vergroten. Via het geïsoleerde netwerk - ook wel het 'digitale IJzeren Gordijn' genoemd - is het makkelijker voor de regering om inhoud te censureren en internetverkeer te monitoren en wordt het moeilijker om beperkingen te omzeilen. De telecomwaakhond Roskomnadzor krijgt ook meer bevoegdheden om in te grijpen. Begin maart hadden in Rusland nog duizenden mensen tegen de wet betoogd. Toch raakte de tekst vrij vlot - na drie lezingen - door het parlement. Lees ook: Is er nog nood aan wifi, eenmaal 5G een realiteit is? Lees ook: GBA gaf nog geen goedkeuring voor dataproject Kortrijk