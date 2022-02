Rusland is bereid te werken aan enkele punten die in de antwoorden van de VS en de NAVO staan over de veiligheidsgaranties. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin verklaard op een persconferentie met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

"De antwoorden die we ontvangen hebben van de VS en de NAVO-lidstaten op de voorstellen over de veiligheidsgaranties voldoen naar onze mening niet aan de drie basiseisen van Rusland. De antwoorden omvatten echter, zoals minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov me gisteren zei, wel een aantal ideeën die we niet alleen bereid zijn te bespreken, maar die we in feite zelf eerder al hebben voorgesteld aan onze partners de voorbije jaren", aldus Poetin.

De Russische president zei klaar te staan om verder samen te werken.

Rusland wil harde garanties van de NAVO dat het bondgenootschap zich niet verder naar het oosten uitbreidt. Ook moet de NAVO wapensystemen weghalen uit landen die aan Rusland grenzen.

Poetin en Scholz zien nog diplomatieke uitweg uit crisis

De Russische president Vladimir Poetin benadrukt dat hij geen oorlog wil met Oekraïne. Dat verklaarde hij op een persconferentie na een drie uur durende ontmoeting met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Volgens Scholz is het een goed teken dat Rusland een deel van de troepen aan de grens met Oekraïne terugtrekt.

"Willen wij (een oorlog) of niet? Natuurlijk niet", aldus Poetin. "We zijn bereid om verder samen te blijven werken en te blijven onderhandelen" over de Europese veiligheid. Volgens Scholz is het "onze verdomde verantwoordelijkheid" dat er geen oorlog ontstaat in Europa.

Scholz verklaarde op de persconferentie dat hij hoopt dat er nog Russische troepen zullen vertrekken aan de grens met Oekraïne. Hij riep Poetin op om te blijven praten over het conflict. Het zou volgens hem een "ramp" zijn als de dialoog in een impasse zou geraken. De Duitse leider is er echter van overtuigd dat de diplomatieke inspanningen om een conflict te vermijden "nog lang niet zijn uitgeput".

Poetin heeft tijdens het gesprek ook gevraagd om de aardgasleiding Nord Stream 2 op te starten. De leiding garandeert namelijk de energiebevoorrading van Europa. Poetin noemde het een "zuiver economisch en milieurvriendelijk project zonder politieke bijbedoeling". Bij een Russische inval in Oekraïne zou mogelijk de nieuwe aardgasleiding stopgezet worden. Tegelijkertijd zei Poetin bereid te zijn om Oekraïne als transitland te blijven gebruiken voor gasleveringen aan Europa ook na 2024, als het Westen daar vragende partij voor is.

Europese leiders reageren behoedzaam op Russische aankondiging van terugtrekking aan Oekraïense grens

In verschillende Europese landen wordt behoedzaam gereageerd op de aankondiging van Rusland dat het een deel van zijn troepen terugtrekt aan de grens met Oekraïne. Later op de dag zou er volgens de Fransen nog overleg komen tussen verschillende regeringsleiders.

De Franse regering had het over "een positief signaal als de informatie bevestigd wordt". De woordvoerder van Macron wees erop dat het Westen al weken aandringt op een de-escalatie aan de grens. "We hadden gelijk om de dialoog opnieuw op te starten", zei hij.

De Franse president heeft voor dinsdagnamiddag zijn agenda vrijgemaakt, om te overleggen "op het niveau van de regeringsleiders".

Haar Spaanse collega, Jose Manuel Albares, zei op zijn beurt dat het nog te vroeg is om commentaar te geven op mededelingen vanuit Rusland. Maar als het gaat om een echte terugtrekking van Russische troepen, is dat "excellent nieuws", klonk het.

De Britse premier Boris Johnson, die de voorbije weken al met de spierballen rolde, ziet dinsdag "gemengde signalen" bij de Russen. Enerzijds is de informatie die hij heeft ontvangen van zijn inlichtingendiensten niet bemoedigend, klonk het. De Russen zouden veldhospitalen aan het opzetten zijn en extra troepen dichter naar de grens met Oekraïne brengen, wat erop zou kunnen wijzen dat men zich voorbereidt op een invasie, aldus Johnson. Maar anderzijds ziet hij ook "een diplomatieke opening" om de crisis zonder geweld te beëindigen.

