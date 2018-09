Rusland en China zijn duidelijk voor Trump: 'Jullie hebben in Azië niets te zoeken'

Rusland houdt momenteel in Siberië en het Oosten van het land naar eigen zeggen de grootste militaire oefening sinds 1981. Een kleine 300.000 soldaten, 36.000 tanks en gepantserde voertuigen, 80 schepen en duizend vliegtuigen en drones worden ingezet bij de zogenaamde Vostok 2018-operatie betrokken. Naast Mongolië neemt ook China deel aan de militaire oefeningen. Verzamelen de twee supermachten zich in blok tegen het Westen? En moeten de we oefening als een directe provocatie beschouwen? 'Het is een niet mis te verstane boodschap aan het adres van de Verenigde Staten', zegt David Criekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen.

