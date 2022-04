Het Russische ministerie van Justitie heeft verschillende journalisten en activisiten toegevoegd aan het register van buitenlandse agenten. Het gaat onder andere over de populaire Youtuber Joeri Doed en onderzoeksjournalist Roman Dobrokhotov van de website The Insider.

Joeri Doed heeft 10 miljoen volgers op Youtube. Hij maakt reportages en interviews over allerlei verschillende onderwerpen. Dat gaat van sport tot politiek. Onlangs maakte hij een portret van Russen die Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Hongarije helpen. Dat en nog veel meer viel niet in goede aarde bij de regering van Vladimir Poetin. Het register omvat nu 142 entiteiten en burgers. De bestempeling 'buitenlandse agent' vereist dat media hun gepubliceerd werk met een disclaimer van 24 woorden voorzien waarin staat dat hun publicaties worden verspreid door een mediaorganisatie 'die de functie van een buitenlandse agent vervult'.Deze bestempeling heeft erg negatieve connotaties uit de Sovjettijd. Media moeten regelmatig verslag over hun inkomsten en uitgaven aan het ministerie van Justitie uitbrengen. Overtredingen zijn aan administratieve en strafrechtelijke vervolging onderworpen.The Insider was vorig jaar al aan het register toegevoegd. De site kreeg toen een boete van 13.600 euro opgelegd omdat Roman Dobrokhotov zijn content niet van de disclaimer wilde voorzien, bericht Reuters. Volgens hem is The Insider in Letland geregistreerd en daarom niet verplicht om de Russische wet te volgen.Het ministerie van Justitie heeft op 15 april ook politiek cartoonist en satiricus Sergej Yolkin en politologe Jekaterina Shoelman aan het register toegevoegd. Shoelman heeft een eigen kanaal op Youtube met 900.000 volgers. Journalisten Karen Shainyan, Aleksei Semyonov en Kirill Kroeglikov zijn ook toegevoegd volgens Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).De twee LGBTQ-activisten zijn Maria Sabunaeva, hoofd van de psychologische dienst van het Russische LGBT-netwerk, en feministe Regina Dzoegkojeva.Het ministerie van Justitie heeft, zoals gebruikelijk, geen melding gemaakt van de redenen voor het toevoegen van de journalisten en activisten aan de lijst. Velen van hen hebben zich onlangs uitgesproken tegen de Russische inval in Oekraïne. Doed publiceerde onlangs de documentaire 'Een mens ten tijde van oorlog' over hoe Russen in Boedapest Oekraïense vluchtelingen helpen.Shoelman zei deze week dat ze met een beurs van een Duitse stichting naar Berlijn is vertrokken. Yolkin staat sinds 1999 bekend om zijn scherpe en populaire cartoons. Hij drijft de spot met de Russische politiek en wil sociale problemen in Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken aankaarten. Hij zei op 13 april dat hij in Bulgarije verblijft.