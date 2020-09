Rusland beschuldigt Duitsland van vertraging onderzoek vergiftiging Navalny

Rusland heeft Duitsland er zondag van beschuldigd het onderzoek naar de vergiftiging van Aleksej Navalny te vertragen. De Russische oppositiepoliticus ligt in het ziekenhuis in Berlijn. Volgens de Duitse overheid is hij vergiftigd in Rusland door een neurotoxisch product van het type novitsjok.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Aleksei Navalny

'Berlijn is het proces van het onderzoek dat ze eist, aan het vertragen. Opzettelijk? ', aldus de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zacharova op Facebook. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas had Rusland bedreigd met Europese sancties, indien Moskou de komende dagen geen verduidelijking brengt. 'Tot op heden zijn we niet zeker dat Duitsland geen dubbel spel speelt', aldus Zacharova. Volgens haar treuzelt Berlijn met te antwoorden op de verzoeken van de Russische justitie. Duitsland en andere westerse landen eisten dat Moskou verduidelijking brengt rond de vergiftiging. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei deze week sceptisch te zijn over de beschuldigingen en heeft Berlijn gevraagd om bewijzen te leveren. Lees ook: Wat zegt de vergiftiging van Navalny over het Russische regime? 'Berlijn is het proces van het onderzoek dat ze eist, aan het vertragen. Opzettelijk? ', aldus de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zacharova op Facebook. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas had Rusland bedreigd met Europese sancties, indien Moskou de komende dagen geen verduidelijking brengt. 'Tot op heden zijn we niet zeker dat Duitsland geen dubbel spel speelt', aldus Zacharova. Volgens haar treuzelt Berlijn met te antwoorden op de verzoeken van de Russische justitie. Duitsland en andere westerse landen eisten dat Moskou verduidelijking brengt rond de vergiftiging. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei deze week sceptisch te zijn over de beschuldigingen en heeft Berlijn gevraagd om bewijzen te leveren.