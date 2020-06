De Russische geheime dienst zou militante islamisten in Afghanistan geld beloofd hebben voor het doden van buitenlandse soldaten. Daarmee zouden aanslagen door de taliban en andere milities op Amerikaanse troepen gevraagd zijn, zo bericht de New York Times.

Volgens de New York Times zou de Amerikaanse president Donald Trump op de hoogte gebracht zijn over de info, maar dat werd door het Witte Huis zaterdag ontkend. President Trump en vicepresident Mike Pence hebben geen dergelijke info gekregen, klonk het daar.

De Washington Post en Wall Street Journal bevestigden zaterdag de berichtgeving van de New York Times.

De taliban en Rusland ontkenden zaterdag ook de inhoud van de berichten. Volgens de New York Times is het onduidelijk of Rusland verantwoordelijk geweest is voor het doden van internationale soldaten in Afghanistan. Volgens de krant wordt 'aangenomen' dat de Russen daadwerkelijk milities betaald hebben.

Het bericht kan tot kritische vragen door de Democraten in het Amerikaanse Congres leiden. Ze verwijten Trump al langer te zacht om te gaan met Rusland.

