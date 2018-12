Rojava, de Koerdische staat in Syrië: 'Vrouwenemancipatie staat hier centraal'

Het vergt moed om eraan te beginnen: proberen om de Koerdische kwestie in dik 200 pagina's uit te leggen, maar activist Ludo De Brabander doet met Het Koerdisch Utopia een verdienstelijke poging. De historische aanloop naar een land voor de Koerden beslaat zowat de helft van het boek. Dat was onvermijdelijk. Zonder uitleg over 'Sykes-Picot', het geheime akkoord waarmee Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in 1916 de kaart van het Midden-Oosten hertekenden, valt niet te begrijpen waarom de Koerden verspreid over vier landen leven (Turkije, Syrië, Irak en Iran). Even noodzakelijk is een lange uitweiding over de recente geschiedenis van Turkije, waar veruit de grootste Koerdische minderheid woont. De oorsprong van de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië, vaak Rojava genoemd, ligt in Turkije, maar het land zelf ligt in buurland Syrië. De Koerdische protostaat werd helemaal ingericht volgens de filosofie van Abdullah Öcalan, de PKK-leider die ondanks twintig jaar eenzame opsluiting in een Turkse gevangenis een grote invloed blijft uitoefenen.

