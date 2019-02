Roemenen demonstreren tegen regering en voor onafhankelijke justitie

Zowat tienduizend Roemenen zijn zondagavond op straat gekomen in de hoofdstad Boekarest. Ze demonstreren voor een onafhankelijke justitie. Aanleiding voor de protesten is een noodverordening van de sociaal-liberale regering, die volgens critici de politieke onafhankelijkheid van het gerecht in gevaar brengt.