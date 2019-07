Robert Mueller: Russische inmenging in verkiezingen 'is het nieuwe normaal'

Eva Schram Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

De hoorzitting van Robert Mueller woensdag voor twee commissies van het Amerikaanse Congres was in de eerste plaats het verwachtte partijdige gevecht tussen de Democraten en Republikeinen. Maar Mueller had een donkerdere boodschap: ook in 2020 vormt Russische inmenging een gevaar voor de Amerikaanse democratie.

Robert Mueller tijdens de hoorzitting, 24 juli 2019. © Reuters

Op de hoorzitting van Robert Mueller, de speciaal aanklager die Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 en mogelijke belemmering van de rechtsgang door president Donald Trump onderzocht, werd al maanden gewacht.

