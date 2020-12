Een coalitie van wetenschappers, activisten en internationale organisaties waarschuwt dat volgend jaar slechts 10 procent van de mensen in 67 arme landen zal worden gevaccineerd tegen covid-19. 'Rijke landen kopen meer vaccins dan nodig.'

Negen op de tien mensen in lage- en middeninkomenslanden zullen niet in 2021 gevaccineerd geraken.

Volgens de coalitie, People's Vaccine Alliance, is dat het gevolg van het feit dat rijke landen veel meer dosissen van het vaccin aankopen dan nodig om hun bevolking te vaccineren.

De alliantie bestaat uit organisaties zoals Amnesty International, Global Justice Now, Free the Vaccine, the Yunus Centre, Frontline AIDS, Oxfam, SumOfUs en Unaids.

Ze roepen fabrikanten van het vaccin op om hun intellectuele eigendom en technologie openlijk te delen en om de geproduceerde vaccins eerlijk te verdelen.

Opgekocht

Volgens People's Vaccine Alliance slagen arme landen er niet in om grote hoeveelheden van het vaccin aan te kopen. Ze berekenden dat meer dan de helft (53 procent) van de meest veelbelovende vaccins al is opgekocht door rijke landen - die zelf slechts 14 procent van de wereldpopulatie uitmaken.

96 procent van het Pfizer-BioNTech vaccin - dat voor 95 procent bescherming biedt- is al aangekocht door rijke landen.

Oxford-AstraZeneca heeft beloofd om 64 procent van de doses van hun vaccin voor te behouden voor landen in ontwikkeling. Maar de People's Vaccine Alliance meldt dat Oxford-AstraZeneca slechts 18 procent daarvan zal klaar hebben in 2021. Bovendien zijn de meeste deals die ze hebben gesloten met de grote landen in ontwikkeling zoals India en China.

De kleine ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en hun COVAX-programma. Zij zijn al zeker van 700 miljoen doses, maar dat is slechts voldoende voor 10 procent van de mensen in 67 van de meest arme landen.

'Niemand zou mogen worden afgesneden van een levensreddend middel vanwege het land waarin ze leven of het geld dat ze in hun zakken hebben', zegt Anna Marriott van Oxfam. 'Tenzij er snel nog iets grondig verandert, zullen miljarden mensen geen vaccin tegen covid-19 te pakken krijgen gedurende jaren.'

Uit de boot

De 67 landen die volgens de alliantie uit de boot vallen zijn geen landen zoals de midden-inkomenslanden Brazilië, Indonesië of Vietnam, die er zelf ook in zijn geslaagd zijn om bilaterale deals te sluiten.

Het gaat om Afghanistan, Angola, Algerije, Benin, Bhutan, Burundi, Burkina Faso, Kaapverdië, Cambodja, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Comoren, Republiek Congo (Brazzaville), Ivoorkust, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Eswatini, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Haïti, Kenia, Kiribati, Democratische Volksrepubliek Korea, Kirgizische Republiek, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritanië , Micronesië, Moldavië, Mongolië, Mozambique, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Papoea-Nieuw-Guinea, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Senegal, Sierra Leone, Salomonseilanden, Somalië, Zuid-Soedan, Sri Lanka, Soedan, Syrië, Tadzjikistan, Tanzania, Oost-Timor, Togo, Tunesië, Oeganda, Oekraïne, Vanuatu, Westelijke Jordaanoever en Gaza, Jemen, Zambia en Zimbabwe.

