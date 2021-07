De testvlucht van Virgin Galactic, met aan boord multimiljardair Richard Branson, heeft met succes enkele minuten in de ruimte gevlogen. Intussen is het ruimteschip VVS Unity alweer veilig aangekomen op aarde.

Aan het stuur van het ruimteschip zaten twee piloten, en zij werden vergezeld door Branson en drie andere passagiers. Om 17.40 uur Belgische tijd, ongeveer een uur na het opstijgen, landde de VSS Unity alweer op de Spaceport-basis in de Amerikaanse deelstaat New Mexico.

'Unieke ervaring'

Tijdens de landing liet Branson, die volgende week 71 wordt, al weten dat het om een 'unieke ervaring' ging. Hij is de eerste miljardair die deze reis maakt in een toestel dat door zijn eigen bedrijf werd ontwikkeld. Hij steekt hiermee vooral collega-multimiljardair Jeff Bezos, de voormalige CEO van Amazon, de loef af. Zijn vlucht staat gepland voor 20 juli. Eind dit jaar wil ook Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk een commerciële vlucht de ruimte in sturen.

De Verenigde Staten legt het begin van de ruimte op 80 km hoogte, en het was ook tot die hoogte dat de Unity gevlogen is. Daar konden de passagiers de kromming van de aarde zien, werden ze enkele minuten lang gewichtsloos en bereikten ze de grens tussen de planeet en de oneindigheid van het heelal. Branson is van plan vanaf volgend jaar toeristische ruimtevluchten aan te bieden met Virgin Galactic, voor wie het zich kan veroorloven.

