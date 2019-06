Een Gay Pride van 3 miljoen mensen en een soberdere optocht voor mensen die vinden dat het evenement door zijn reusachtige afmetingen zijn ziel verloren heeft: New York markeert zondag de 50ste verjaardag van de gebeurtenissen van Stonewall, een keerpunt voor de holebigemeenschap.

Vanaf 10 uur plaatselijke tijd trokken duizenden mensen onder het motto Reclaim Pride door Greenwich Village en langs 6th Avenue naar Central Park. Het is de eerste optocht van die aard in New York, een protest tegen de commerciële machine die de Gay Pride geworden is met zijn 70 sponsorende bedrijven, waaronder Morgan Stanley, Axa of Delta. Reclaim Pride wil bij de 'radicale traditie' van de rellen van Stonewall blijven.

Voor de homobar Stonewall, in het hart van de Village, speelden zich in juni 1969 zes dagen lang rellen af tussen de politie en homo's die genoeg hadden van de onderdrukking van hun gemeenschap. Daaruit ontstond de beweging die voor de rechten van homoseksuelen opkomt, en in juni 1970 de eerste Gay Pride, een manifestatie die uitzwermde naar metropolen in de hele wereld, ook al blijft homoseksualiteit illegaal in een 70-tal landen.

Heel wat manifestanten droegen borden die het beleid van de regering-Trump hekelden, gaande van aanvallen tegen abortus over de scheiding van migrantengezinnen aan de Mexicaanse grens tot de dreigingen tegen de rechten van transgenders.

De polemiek met de hoofdoptocht, die zich rond de middag in 5th Avenue op gang zou komen, bleef gematigd. Ongeveer 3 miljoen mensen worden uit alle hoeken van de wereld verwacht voor deze dag met regenboogkleuren die op Times Square zou eindigen met een feest en concert van Madonna, een icoon van de gay-gemeenschap