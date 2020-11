In de Amerikaanse staat North Carolina is de Republikeinse senator Thom Tillis herverkozen. Het is almaar waarschijnlijker dat de Democratische nieuwgekozen president Joe Biden met een door de Republikeinen gecontroleerde Senaat zal moeten regeren.

Tillis' uitdager, de Democraat Cal Cunningham, gaf dinsdag in een boodschap op Twitter zijn verkiezingsnederlaag toe nog voor de bekendmaking van de definitieve resultaten. 'Ik heb met senator Tillis gebeld om hem te feliciteren met zijn herverkiezing voor een tweede termijn.'

De overwinning van Tillis brengt het aantal zetels van de Republikeinen in de Senaat voorlopig op 49, tegenover 48 voor de Democraten. Voor drie zitjes is de winnaar nog niet bekend: in Alaska is een Republikein favoriet voor herverkiezing, voor twee zetels vindt in de staat Georgia in januari een tweede stemronde plaats.

Mochten de Republikeinen en Democraten uiteindelijk elk 50 zetels binnenhalen, kan de nieuwgekozen vicepresident Kamala Harris een beslissende stem voor de Democraten uitbrengen.

Het Amerikaanse hogerhuis heeft met name de belangrijke bevoegdheid om de benoemingen van rechters en regeringsleden te bevestigen. De Republikeinen hebben er momenteel 53 senatoren en verliezen dus al zeker één zetel.

