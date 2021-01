Dat uitstel geeft de verschillende partijen genoeg tijd om de zaak voor te bereiden, aldus Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat. Hij gaf ook aan dat hij die manier van werken heeft voorgesteld aan Chuck Schumer, die de Democratische fractie in de Senaat leidt.

De twee partijen zullen het eens moeten worden over de agenda. McConnell stelt nu voor dat dat Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, formeel pas op 28 januari de aanklacht naar de Senaat stuurt. Dan hebben de beide partijen twee weken, tot 13 februari, de tijd om hun eigen documenten voor te leggen, meent de Republikein. Nadien kan het proces dan echt beginnen. Donderdag bleek alvast dat de aanklacht nog op het bureau van Pelosi ligt. De Democraten willen dat de Senaat eerst de benoeming van alle ministers van de nieuwe president Joe Biden goedkeurt. Met het impeachment hopen de Democraten te bereiken dat Trump zich in de toekomst niet langer verkiesbaar kan stellen. Vorige week nog heeft het Huis van Afgevaardigden Trump voor de tweede keer in staat van beschuldiging gesteld. De oud-president is in een door de Democraten ingediend artikel beschuldigd van 'aanzetten tot opstand'. Het handelt onder meer over de bestorming door zijn aanhangers van het Capitool na een vlammende toespraak en zijn herhaalde ongegronde bewering dat de presidentsverkiezingen massaal vervalst waren en dat hij de winnaar is.