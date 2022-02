Het Nationaal Comité van de Amerikaanse Republikeinse partij (RNC) heeft vrijdag gestemd voor het formeel censureren van partijleden Liz Cheney en Adam Kinzinger.

De twee kwamen binnen de partij onder vuur te liggen omdat ze als enige Republikeinen deel uitmaken van de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar.

Door parlementsleden te censureren, schort de partij alle steun op voor Cheney - de dochter van de voormalige vicepresident Dick Cheney - en Kinzinger vanwege hun gedrag, 'dat destructief was voor het instituut van het Huis van Afgevaardigden, de Republikeinse partij en onze Republiek', klonk het in een aanbeveling van een panel van de RNC die NBC News kon inkijken. De 168 leden van de RNC moesten ook stemmen over de tekst.

Volgens nieuwszender CNN gaat het om de eerste keer dat de partij Congresleden berispt met een formele censuur, die ook gesteund wordt door de RNC-leden.

'Ze helpen Pelosi'

Cheney en Kinzinger spelen beiden een actieve rol binnen de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden naar de betrokkenheid van ex-president Donald Trump en zijn aanhangers bij de bestorming van het Capitool. Hun partijgenoten in het Huis en partijfunctionarissen vinden dat de twee door hun deelname aan de commissie een oneerlijk onderzoek door de Democraten mee mogelijk maken. 'Het gaat niet over afwijkende meningen. Het gaat erover dat ze Nancy Pelosi helpen', de Democratische speaker van het Huis van Afgevaardigden, aldus Republikein en Trump-aanhanger David Bossie.

Cheney sprak in de aanloop naar de stemming over 'een droevige dag voor de partij van Lincoln'. 'Als de prijs om de waarheid te vertellen en te willen uitzoeken wat er gebeurd is op 6 januari en te willen verzekeren dat zij die verantwoordelijk zijn ter verantwoording worden geroepen, censuur is, dan zal ik absoluut blijven opkomen voor wat ik geloof', zei ze.

