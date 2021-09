De paus, de aartsbisschop van Canterbury en de patriarch van de orthodoxe kerk waarschuwen in een gezamenlijke brief voor de hoogdringendheid van de klimaatverandering. Ze pleiten voor wereldwijde samenwerking om de klimaatcrisis en de impact ervan op de armoede aan te pakken.

De opmerkelijke gezamenlijke verklaring is ondertekend door paus Franciscus, de orthodoxe patriarch Bartholomeus en de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby. Daarin roepen ze de wereldbevolking 'ongeacht geloof of wereldbeeld' op om te luisteren naar de roep van de aarde en van de mensen die arm zijn.

Klimaattop

De religieuze leiders vragen gelovigen te bidden voor de klimaattop in Glasgow in november. Ze roepen iedereen op zich in te zetten voor de planeet, samen te werken en op een meer verantwoorde manier grondstoffen te gebruiken. En tot slot moeten "zij met vergaande verantwoordelijkheden" de transitie leiden naar rechtvaardige en duurzame economieën.

"We staan ​​voor een harde gerechtigheid: verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering zijn de onvermijdelijke gevolgen van onze acties, aangezien we gretiger de hulpbronnen van de aarde hebben verbruikt dan de planeet kan verdragen", schrijven ze. "Maar we worden ook geconfronteerd met een groot onrecht: de mensen die de meest catastrofale gevolgen van deze misbruiken dragen, zijn de armsten op aarde, en zij zijn het minst verantwoordelijk."

Berouw

De wereld ziet nu al de gevolgen van onze weigering om het milieu te beschermen, schrijven de leiders. 'Nu, op dit moment, hebben we een kans om berouw te hebben, om ons om te draaien en in de tegenovergestelde richting te gaan. We moeten vrijgevigheid en eerlijkheid nastreven in de manier waarop we leven, werken en geld spenderen, in plaats van zelfzuchtig gewin.'

Dat betekent anders eten, reizen, investeren en leven, schrijven de religieuze leiders, in het belang van de kinderen. 'We hebben berouw over de zonde van onze generatie.'

De brief is opmerkelijk: het is voor het eerst dat de drie religieuze leiders een verklaring doen rond ecologische duurzaamheid. 'We voelden ons verplicht om samen deze crisis aan te kaarten'.

De paus plant een kort bezoek aan de klimaattop in november. Hij heeft het probleem van de klimaatcrisis en duurzaamheid al sinds zijn aantreden in 2013 benadrukt. In 2015 bracht hij de encycliek 'Laudato Si' uit, die de nadruk legde op overconsumptie en hebzucht van bedrijven.

De opmerkelijke gezamenlijke verklaring is ondertekend door paus Franciscus, de orthodoxe patriarch Bartholomeus en de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby. Daarin roepen ze de wereldbevolking 'ongeacht geloof of wereldbeeld' op om te luisteren naar de roep van de aarde en van de mensen die arm zijn. KlimaattopDe religieuze leiders vragen gelovigen te bidden voor de klimaattop in Glasgow in november. Ze roepen iedereen op zich in te zetten voor de planeet, samen te werken en op een meer verantwoorde manier grondstoffen te gebruiken. En tot slot moeten "zij met vergaande verantwoordelijkheden" de transitie leiden naar rechtvaardige en duurzame economieën."We staan ​​voor een harde gerechtigheid: verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering zijn de onvermijdelijke gevolgen van onze acties, aangezien we gretiger de hulpbronnen van de aarde hebben verbruikt dan de planeet kan verdragen", schrijven ze. "Maar we worden ook geconfronteerd met een groot onrecht: de mensen die de meest catastrofale gevolgen van deze misbruiken dragen, zijn de armsten op aarde, en zij zijn het minst verantwoordelijk."BerouwDe wereld ziet nu al de gevolgen van onze weigering om het milieu te beschermen, schrijven de leiders. 'Nu, op dit moment, hebben we een kans om berouw te hebben, om ons om te draaien en in de tegenovergestelde richting te gaan. We moeten vrijgevigheid en eerlijkheid nastreven in de manier waarop we leven, werken en geld spenderen, in plaats van zelfzuchtig gewin.'Dat betekent anders eten, reizen, investeren en leven, schrijven de religieuze leiders, in het belang van de kinderen. 'We hebben berouw over de zonde van onze generatie.'De brief is opmerkelijk: het is voor het eerst dat de drie religieuze leiders een verklaring doen rond ecologische duurzaamheid. 'We voelden ons verplicht om samen deze crisis aan te kaarten'.De paus plant een kort bezoek aan de klimaattop in november. Hij heeft het probleem van de klimaatcrisis en duurzaamheid al sinds zijn aantreden in 2013 benadrukt. In 2015 bracht hij de encycliek 'Laudato Si' uit, die de nadruk legde op overconsumptie en hebzucht van bedrijven.