Het begon met een laat geloof in de overwinning van de uittredende president. De plannen struikelden over Fox News. Het eindigde met een wanprestatie van het gerechtelijk team dat de overwinning uit de brand moest slepen. De Washington Post probeerde te achterhalen wat gebeurde in team-Trump tijdens de twintig dagen na de VS-verkiezingen?

De krant Washington Post bracht in zijn zondagseditie een wel héél uitvoerig relaas van de periode tussen 3 november, de dag van de verkiezingen, en 23 november, de dag dat president Trump instemde met de transitie naar een regering Biden.

Het artikel is gebaseerd op interviews met 32 medewerkers van de president. De kopstukken van de krant, onder leiding van chef politiek Philip Rucker, hebben aan het artikel gewerkt. Ze noemen het '20 dagen van fantasie en mislukking'.Was Donald Trump overtuigd dat hij gewonnen had? Volgens mensen uit zijn omgeving wel. Zijn stemmingen wisselden. De krant citeert een anonieme adviseur die een welhaast Shakespeariaans moment schetst, met een malende, mokkende president die mompelt: 'Ik won. Ik won. Ik won.' Medewerkers waren geneigd hem in de waan te laten.Het begin was helder. Hij wist dat Biden voorop lag in de peilingen. 'Oh, zou het niet gênant zijn om van die kerel te verliezen?' vroeg hij volgens de Post aan medewerkers. Maar de peilingen gaven in 2016 Hillary Clinton gewonnen.Trump en bijna heel zijn entourage, aldus de krant, rekenden gedurende de laatste dagen van de campagne op een gelijkaardige schokwinst. Hij putte ook op de dagen na de verkiezingen ook moed uit interne peilingen die hem populairder maakten/minder gehaat en de media minder populair/meer gehaat. Een meerderheid van Amerikanen was volgens die peilingen van oordeel dat ze er in de vier Trumpjaren op vooruit gegaan waren.Op verkiezingsdag leek de theorie van de schokwinst te worden bevestigd. De eerste uitslagen waren verward, maar toch eerder positief voor de president. De staat Florida viel opvallend gemakkelijk in zijn schoot. En ook elders - in Georgia bijvoorbeeld - behaalde hij vroeg stemmenvoordeel. Het plan rijpte om in de loop van de nacht de winst uit te roepen, op basis van een duidelijke voorsprong in de tellingen in voldoende staten.Maar dan volgde de mokerslag: Fox News, de grootste nieuwszender in het land en van de grote nieuwszenders de enige met voorliefde voor de president, riep Biden uit tot winnaar in Arizona. Andere nieuwsorganisaties, met uitzondering van persagentschap AP, zouden nog dagen wachten alvorens ze Fox News volgden.Met Arizona dat ten minste neigde naar Biden, kon Trump zich niet langer geloofwaardig tot winnaar uitroepen. Biden stond veel dichter bij de winst, had nog slechts één grote of twee kleine staten nodig om de meerderheid van het Kiescollege binnen te halen, terwijl Trump nu ongeveer alle swingstates moest binnenrijven. De beslissing van Fox News deed de stemming in het Witte Huis en bij president Trump keren.'Hij tierde naar iedereen', aldus een bron van de krant. Hij droeg zijn schoonzoon Jared Kushner op om Rupert Murdoch te bellen, de grote baas van Fox. Maar pogingen van Kushner en anderen in het team om Fox News op andere gedachten te brengen en de toekenning van Arizona te herroepen, draaiden op niets uit.Bleef de optie om fraude in te roepen om het verlies te verklaren. De president had tijdens de campagne herhaaldelijk de voorzet gegeven die hij nu kon inkoppen. 'Ik zal winnen, tenzij er fraude wordt gepleegd'.Trump zette zijn team aan het werk om die fraude te argumenteren. Er werd druk uitgeoefend op plaatselijke verantwoordelijken om de uitslagen tegen de houden, en daarmee de toekenning van kiesmannen voor het Kiescollege. Een van de personen die onder druk kwamen te staan, was onwaarschijnlijk genoeg de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia. Onwaarschijnlijk want Brad Raffensperger is een Republikein en niet alleen een Trumpkiezer maar naar eigen zeggen een Trumpaanhanger. Tegelijk was hij ook degene die kiesverrichtingen in zijn staat organiseerde, die regels had laten veranderen om in tijden van pandemie vervroegd te kunnen stemmen. Hij was ook degene die de oude kiesmachines had laten vervangen. Hij komt, in tegenstelling tot bijna alle andere bronnen, wel met naam en toenaam in het artikel, en wat hij zegt is niet mis. Hij wist, zegt hij, dat zijn staat in de vuurlijn zou komen te staan omdat relatief weinig kiezers opdaagden op verkiezingsdag. Trump had zijn aanhang aangeraden op de dag zelf te stemmen, terwijl de meeste Democraten vooraf un stem uitbrachten. Dat was zo al een betwiste tactiek want Republikeinen, meer dan Democraten, hebben een traditie van vroeg stemmen. Trump dreigde een aantal vroege stemmers te verliezen. De opkomst op de verkiezingsdag, zegt Raffensperger, lag te laag om de vroege stemmen van de Democraten te compenseren en zo een overwinning voor de president te garanderen. En dus begonnen Trumps medewerkers en medestanders Raffensperger te bekogelen met mogelijkheden om zijn 'etische grens' te verleggen. Senator Lindsey Graham van South Carolina belde hem met de vraag of wettelijke poststemmen konden geweerd worden op basis van handtekeningvergelijkingen. Maar ook andere medewerkers en medestanders belden.'Ze vroegen: hoe komen we aan 270?', aldus Raffensperger. Bedoeld was: 270 zetels die een meerderheid in het Kiescollege opleveren en daarmee het presidentschap. 'Hoe krijgen we het zover dat het parlement over de uitslag moet beslissen?' Maar, aldus Raffensperger, 'het is niet de bedoeling dat ik de Republikeinse kant bevoordeel.''Ik denk niet dat ik een keuze had. Mijn taak is de wet uit te voeren'.Twee uittredende Republikeinse senatoren van Georgia, die in januari een eindronde uitvechten en hopen met steun van Trump herkozen te worden, eisten het ontslag van de weerbarstige Raffensperger. Uiteindelijk werd Georgia, na hertellingen, aan Biden toegekend, met 12.000 stemmen verschil. Het resultaat werd bevestigd door Raffensperger en vervolgens bekrachtigd door gouverneur Brian Kemp, nog een aanhanger van Trump. Raffensberger en zijn echtgenote ontvingen en ontvangen bedreigingen. Ze krijgen extra beveiliging.Dat was één spoor, druk uitoefenen op mandatarissen in staten om op de rempedaal te duwen, de verkiezingsuitslag tegen te houden of zo mogelijk om te keren. Dat gebeurde zeker in Georgia en Michigan.Een andere piste was het juridisch weerwerk om de uitslag te veranderen. De kans op succes van deze strategie werd volgens de Washington Post in het Witte Huis, in aanwezigheid van de president, op 5 tot 10 procent ingeschat. Bedoeling was om een dreamteam op de been te brengen, maar velen dropen af toen ze zagen met hoe weinig bewijs ze moesten werken. Bleef een team over, al gauw onder leiding van Rudy Giuliani, dat proces na proces verloor. En niet zomaar verloor: verloor terwijl de rechter het team verwijten naar de oren slingerde omdat het zijn tijd verdeed. Twee dagen na de verkiezingen wilde het Trumpteam tellingen laten stilleggen in Philadelphia, de grootste stad in de staat Pennsylvania, en een stemmenmagneet voor Democraten. De advocaten argumenteerden dat er bij de tellingen geen waarnemers namens Trump en de Republikeinen aanwezig waren. De rechter vroeg details. Een advocaat gaf namens Trump toe dat er wel waarnemers waren. Hij formuleerde het anders. De campagne van Trump had 'een aantal mensen dat niet nul is in de zaal'. 'Het spijt me zeer', antwoordde de rechter, 'maar wat is dan jullie probleem?'Het ging van kwaad naar erger met het juridisch team, met als dieptepunt een persconferentie op 19 november waarin de Venezolaanse president Hugo Chavez, die 7 jaar eerder gestorven was, beschuldigd werd van betrokkenheid bij de kiesfraude, zodat de kiesmachines die Raffensperger in 2019 had laten installeren ongemerkt Trumpstemmen veranderden in Bidenstemmen.De president besefte dat dit een farce werd, aldus medewerkers, en nog meer toen een Trumpgezinde figuur binnen Fox News, Tucker Carlson, het gebrek aan bewijs voor deze samenzweringstheorieën hekelde. Vier dagen later, op 23 november, na nog veel moeizame momenten, liet Trump de transitieprocedure starten. Niet dat hij de juridische strijd onmiddellijk opgeeft, of dat hij niet langer beweert dat de verkiezing gestolen werd. Maar toestemming geven voor de transitie is volgens de medewerkers die de Washington Post interviewde 'wellicht het dichtst dat Trump zal komen bij het toegeven van zijn nederlaag'.