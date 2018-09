Regering Zuid-Soedan bereikt vredesakkoord met rebellen, internationale waarnemers nog sceptisch

'De overeenkomst is aanvaardbaar voor alle partijen en Kiir en Machar hadden een vriendschappelijk gesprek na de ondertekening', zei de woordvoerder van de president, Ateny Wek Ateny.

De twee leiders ondertekenden de overeenkomst op een regionale top in het Ethiopische Addis Abeba na weken van moeizaam onderhandelen. Het vredesakkoord, dat overeen werd gekomen in augustus, bepaalt dat een overgangsregering zal worden opgericht. Rebellenleider Riek Machar wordt vicepresident.

Toch heeft de partij van Machar zijn voorbehoud bij sommige delen van de overeenkomst. Het gaat onder meer over de machtsverdeling in de verschillende staten van het land. Ondanks de doorbraak van woensdag zijn veel internationale waarnemers sceptisch.

'Het vredesakkoord van vandaag in Addis Abeba tussen de regering en gewapende oppositiegroepen heeft aanzienlijke gebreken. Zo slaagt het er niet in om iets te doen aan de plunderingen van de middelen en inkomsten van het land door de leiders', zegt het Enough Project, een ngo uit Washington. 'Ze kunnen er makkelijk voor zorgen dat het land weer in een totale oorlog vervalt.'

Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld, is sinds 2013 getroffen door een burgeroorlog. President Salva Kiir beschuldigde Machar, zijn toenmalige vervanger, van het plannen van een coup tegen hem.

Bij de oorlog vielen tienduizenden doden. Ongeveer vier miljoen Zuid-Soedanezen ontvluchtten de gevechten. Vorige akkoorden mislukten doordat de betrokken partijen ze niet naleefden en talrijke wapenstilstanden werden verbroken.