Regering wil repatriëring kinderen IS-strijders in komende weken opstarten

België heeft een principeakkoord met de Koerdische autoriteiten in Irak om de kinderen van Belgische IS-strijders te repatriëren. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) hoopt de operatie 'in de komende dagen of weken' te kunnen opstarten, al is nog overleg nodig met zijn Iraakse ambtgenoot.

Archiefbeeld: kinderen spelen in een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië © Belga Image