Regering-Trump wil asielaanvragen direct afwijzen na illegale grensoversteek

Organisaties die opkomen voor de rechten van migranten reageerden direct kritisch en beloven de maatregel aan te vechten in de rechtbank. Onder het plan zouden migranten alleen nog asiel kunnen aanvragen bij officiële grensovergangen.

'We proberen asielclaims te herleiden naar grensovergangen waar we meer middelen, mogelijkheden en mankracht hebben om die claims daadwerkelijk snel en efficiënt af te handelen', zegt een anonieme regeringsfunctionaris tegen persbureau Reuters. Momenteel staat in de Amerikaanse wet dat migranten altijd asiel kunnen aanvragen, ongeacht of ze legaal of illegaal de grens zijn overgestoken.

Veel migranten, met name uit Centraal-Amerika, steken nu illegaal de grens over. Vervolgens melden ze zich in de Verenigde Staten bij grenscontroleurs om asiel aan te vragen. Asiel aanvragen bij officiële grensovergangen is een langdurig proces, met vaak wekenlange wachtrijen. In het verleden zijn migranten daar ook afgewezen omdat er onvoldoende capaciteit was om hun aanvragen te verwerken. Het is onduidelijk of de regering-Trump van plan is om extra personeel in te zetten, zodat asielaanvragen sneller kunnen worden verwerkt.

Omar Jadwat van de American Civil Liberties Union, een burgerrechtenorganisatie, zegt tegen The Washington Post dat het plan van de regering-Trump de rechten van immigranten schendt. 'Het Congres heeft specifiek bepaald dat je asiel kan aanvragen in de Verenigde Staten, ongeacht of je op een grensovergang bent', aldus Jadwat. Volgens hem kan alleen het Congres dat beleid ongedaan maken.

Eerder op donderdag besloot een hogere rechtbank in Californië dat de regering-Trump niet zomaar de verblijfsstatus van honderdduizenden jonge immigranten mocht intrekken. Trump wilde de zogenoemde 'dreamers', die als kind illegaal naar de VS kwamen met hun ouders, niet langer beschermen. Het DACA-programma, dat de immigranten een tijdelijke verblijfsstatus gaf, was al gereactiveerd na een uitspraak van een lagere rechter.

Het is waarschijnlijk dat het lot van de dreamers nu zal worden bepaald door het Amerikaanse Hooggerechtshof.