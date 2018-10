'Regering financierde Libische milities met bevroren fondsen'

Op de luchthaven van Oostende zouden verschillende vliegtuigen zijn onderschept met wapens aan boord.

Oppositiepartij PS vraagt, bij monde van Kamerfractieleider Ahmed Laaouej, dat het dossier volgende week op de agenda komt van de Kamercommissie Financiën. 'Er moet hier een echt debat over komen. De minister moet ons de gegevens overmaken waarover hij beschikt en wij moeten weten wie heeft bevolen om dat geld vrij te geven.'

Intresten en dividenden

Op vraag van de Verenigde Naties staat sinds de revolutie in Libië iets meer 14 miljard euro aan fondsen bevroren, vooral bij fondsenbeheerder Euroclear in Brussel en op rekeningen van BNP Parisbas Fortis, ING en KBC.

Maar de intresten en dividenden op dat geld zouden niet bevroren geweest zijn. In totaal gaat het om 3 à 5 miljard euro. Dat geld zou tussen eind 2013 en eind 2017 van de rekeningen verdwenen zijn, zonder enige verklaring.

Volgens de Franstalige openbare omroep zou het geld gebruikt zijn om wapens te financieren voor milities die actief zijn in de Libische burgeroorlog, en die onder meer betrokken zijn bij mensenhandel. 'Al 7 jaar stellen we vast dat de milities daar alle wapens vinden die ze nodig hebben. Bepaalde landen leveren die openlijk, maar ze hebben ook via ander manieren wapens gevonden. Er zijn een of twee schandalen gelinkt aan enkele vliegtuigen die op de luchthaven van Oostende zijn gestopt, met wapens aan boord,' vertelde een bron aan de RTBF.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties dat eerder al werd vrijgegeven, zou de 300 miljoen euro per jaar aan rente en dividenden op het Libische kapitaal zijn uitgegeven door Euroclear namens het vermogensfonds van de Libyan Investment Authority, een fonds dat gelinkt wordt aan voormalig president Muammar Khaddafi. Om dat geld vrij te maken, moest de Belgische federale regering instemmen.

De VN-experten die in mei een onderzoek uitvoerden, beschouwen de betalingen van die intresten als 'niet conform de bevriezing van tegoeden' en het feit dat ze ter beschikking worden gesteld aan de Libyan Investment Authority is 'een overtreding van de sancties'.

De Belgische regering liet in september weten de situatie te onderzoeken. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zei toen 'geen bevoegdheid noch een hand' te hebben in de feiten, bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) klonk het dat 'het rapport wordt onderzocht door de FOD Financiën'.

Laaouej wil dringend een uitleg van Van Overtveldt, zegt hij maandag aan Belga. 'We hebben het hier over kolossale bedragen die de activiteiten van gewapende bendes gefinancierd zouden hebben. De minister moet stoppen met verstoppertje spelen en het komen uitleggen,' zegt hij.