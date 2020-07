In juni heeft de federale politiedienst FBI een recordaantal antecedentenonderzoeken uitgevoerd voor mensen die een wapen wilden kopen in de Verenigde Staten.

De wapenverkoop in de Verenigde Staten (VS) schiet verder de hoogte in. Afgelopen juni heeft de federale opsporingsdienst FBI 3,9 miljoen verzoeken binnengekregen voor background checks, antecedentenonderzoeken die in veel staten verplicht zijn voor mensen die een wapen willen kopen. Een nieuw record, meldt de Financial Times.

In maart gingen Amerikanen al massaal in de rij staan om wapens aan te kopen, uit vrees dat de coronapandemie tot instabiliteit zou leiden. De onrust na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd door politiegeweld heeft de bevolking klaarblijkelijk nog meer naar de wapens doen grijpen.

De cijfers voor juni betekenen een toename van 71 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ze breken het eerdere record van maart, toen de FBI 3,7 miljoen background checks uitvoerde.

Rechts-extremisme

De aantallen onthullen echter niet het volledige plaatje, omdat sommige staten geen antecedentenonderzoek vereisen voor aspirant-wapeneigenaars. Bovendien eindigen niet alle antecedentenonderzoeken positief. Volgens de Financial Times gingen in juni wel een geschatte 2,4 miljoen wapens over de toonbank.

Wapenverkoop in de VS neigt toe te nemen wanneer er vrees ontstaat voor strengere wapenwetten, bijvoorbeeld na een massaschietpartij. Zo piekte de verkoop in 2016, toen veel Amerikanen vreesden dat de Democratische Hillary Clinton president zou worden, herinnert de zakenkrant.

De toegenomen wapenverkoop gaat hand in hand met grotere activiteit onder uiterst-rechtse anti-overheidsextremisten die zich verzetten tegen lockdowns en antiracismebetogingen en in het openbaar wapens dragen. Terrorisme-experts vrezen dat verdere onrust in de VS kan uitmonden in geweld.

