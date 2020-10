Een recordaantal Amerikanen heeft reeds een stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen van 3 november.

Het US Elections Project van de Universiteit van Florida telde donderdag al meer dan 80 miljoen kiezers. Dit is het hoogste aantal in een eeuw dat vervroegd stemde. Of bijna zestig procent van het totaal aantal stemmen bij de verkiezingen van 2016.

Er zijn bijna 240 miljoen Amerikanen kiesgerechtigd. US Elections Project verwacht dat deze keer 150 miljoen daarvan gebruik zullen maken. Vier jaar geleden namen zowat 137 miljoen mensen aan de stembusslag deel. Toen brachten 47 miljoen hun stem vooraf uit.

