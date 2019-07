Rechter: Trump mag volgers op Twitter niet blokkeren

Eva Schram Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, zeker voor publieke ambtenaren. President Trump mag daarom critici op Twitter niet blokkeren, oordeelde een federaal hof van beroep in New York dinsdag. Dat meldt de Washington Post.

Toen president Donald Trump in 2017 zeven critici op Twitter blokkeerde, stapten zij met hulp van het Knight Institute van Columbia University naar de rechter. Die oordeelde dat een publieke ambtenaar het open gesprek met het volk niet uit de weg mag gaan, ook niet online. Dat oordeel werd dinsdag door een hof van beroep in stand gehouden. 'De sociale media-accounts van publieke ambtenaren zijn tegenwoordig de belangrijkste fora voor discussie over overheidsbeleid', zei de directeur van het Knight Institute Jameel Jaffer dinsdag in een verklaring. 'Dit besluit zorgt ervoor dat mensen niet worden buitengesloten van die fora, alleen maar vanwege hun perspectief. Het [besluit] zal de integriteit en vitaliteit van de digitale ruimte, die steeds belangrijker worden wordt voor onze democratie, helpen beschermen.' Volgens de advocaten van president Trump is zijn account, @realdonaldtrump, een persoonlijk account bij een privaat bedrijf en mag hij daarom volgers blokkeren waar hij niet naar wil luisteren. Tijdens de zitting maakten de advocaten een vergelijking met de fysieke eigendommen die Trump en andere presidenten voor hem bezitten. Een huis, of social media-account, worden niet overheidseigendom zodra de president daar overheidszaken doet. Maar het hof van beroep volgt die analyse dus niet. 'Sinds zijn aantreden heeft de president zijn account consistent gebruikt als een belangrijke tool voor bestuur en outreach', schreef de rechtbank. 'We hebben gezien dat de president in een officiële capaciteit handelt wanneer hij tweet. Daaruit mogen we concluderen dat hij vanuit dezelfde capaciteit handelt wanneer hij iemand blokkeert die het niet met hem eens is.' De uitspraak van het hof van beroep geldt voor iedere account dat voor overheidsdoeleinden wordt gebruikt, en betreft alleen de antwoorden en comments op een tweet (dus niet de direct messages). Trump heeft de blokkade van de zeven eisers sinds het begin van de rechtszaak teruggedraaid. Volgens een woordvoerder van het ministerie voor justitie beroept de president zich nog op vervolgstappen.