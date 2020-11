Een federaal rechter in Texas heeft maandag bevestigd dat zo'n 127.000 stemmen in Harris County -het grootste district van Texas- die zijn uitgebracht per auto, geldig zijn. Enkele Republikeinen wilden die stemmen ongeldig laten verklaren.

Een groep van Republikeinen, onder wie activist Steve Hotze, had vorige week een petitie ingediend om de 'drive-thru'-stemming ongeldig te laten verklaren. Volgens hen was dit in strijd met de grondwet. De 127.000 stemmen die al zijn uitgebracht, vertegenwoordigden zo'n 9 procent van het totale kiesbestand.

Deze manier van stemmen werd gepromoot wegens de coronapandemie. Dat bevestigt ook de rechtbank, die het heeft over 'een veilige en geldige' van stemmen.

In Harris County werd de jongste jaren vooral voor de Democraten gestemd. Texas als geheel was vroeger sowieso Republikeins terrein, maar door demografische ontwikkelingen stijgt ook de populariteit van de Democraten.

Uit peilingen blijkt dat het een nek-aan-nek-race wordt tussen Donald Trump en Joe Biden. De campagneploeg van Biden reageerde maandag verheugd op de rechterlijke beslissing.

