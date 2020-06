De Britse komiek John Cleese heeft vrijdag uitgehaald naar de Britse publieke omroep BBC omdat die een aflevering van televisieserie 'Fawlty towers' verwijderde van streamingdienst UKTV.

Het is 'dom' om die niet te zien als een kritiek op racistisch gedrag, maar als een bevestiging ervan, zei hij aan de in het Australische Melbourne gevestigde krant The Age.

UKTV verwijderde de laatste aflevering van het eerste seizoen van 'Fawlty towers' omdat die 'racistisch woordgebruik' zou bevatten. UKTV zei dat de aflevering 'opnieuw bekeken' wordt. Aangenomen wordt dat de steen des aanstoots een scène is waarin de oude, verwarde majoor Gowen tot driemaal toe het 'n-woord' uitspreekt, terwijl hij aan hotelmanager Basil Fawlty, John Cleese dus, vertelt over hoe hij een vrouw meenam naar een cricketwedstrijd met India.

'De majoor was een oud fossiel, uit de decennia voordien. We bekrachtigden zijn visies niet, we lachten ermee', zei Cleese. 'Als ze dat niet kunnen zien, als mensen daarvoor te dom zijn, wat kan ik dan nog zeggen?'

Cleese verweet ook het BBC-management een gebrek aan ruggengraat, nu die onder druk van het Black Lives Matter-protest haar catalogus zuivert, in plaats van er met een meer genuanceerde blik naar te kijken.

Toch steunt Cleese de Black Lives Matter-beweging. In zekere mate komt de focus op Fawlty Towers en andere 'problematische' inhoud de media zelfs goed uit om de meer substantiële doelstellingen van de beweging uit de weg te gaan, klinkt het.

